Waar kan je eten afhalen? En welke restaurants en brasserieën leveren aan huis? Lees hier waar u terechtkunt in Kapellen emz

17 maart 2020

14u01 2 Kapellen Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Kapellen onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ewoud.meeusen@dpgmedia.be.

De Kluis

Ook De Kluis op de Dorpsstraat liet zich ondanks de coronamaatregelen niet uit haar lood slaan. Ze stelde een afhaalmenu samen voor de klanten. Daarbij voegde de brasserie een snackkaart toe. Daarenboven besloot de zaak iedere dag bereikbaar te zijn, hoewel voordien dinsdag en woensdag sluitingsdagen waren.

U kan uw bestelling telefonisch via +32 (0)3/605.44.06 of via whatsapp met vermelding van naam op het nummer +32 (0)470/91.50.81 doorgeven. Bestellen en afhalen kan van maandag tot en met vrijdag van 11 uur 30 tot 14 uur en van 16 uur 30 tot 21 uur. In het weekend kan dat van 16 uur 30 tot 21 uur. Bij het afhalen genieten de klanten een totaalkorting van tien procent.

Restaurant Entrez

Restaurant Entrez op de Hoogboomsesteenweg bleef niet bij de pakken zitten. De Kapelse resto serveert een menu aan gerechten die afgehaald of geleverd kunnen worden.

Restaurant Entrez vraagt één dag op voorhand de bestelling en het uur van levering door te geven. Bestellen kan via +32 (0)3/605.60.11, +32(0)497/10.41.41 of info@entrez.be. Bezorgkosten voor leveringen in Kapellen, Hoevenen, Putte, Brasschaat en Ekeren zijn gratis. Betalingen gebeurt bij afhaal bij voorkeur met Bancontact, bij levering kan dat via een online betalingsapplicatie of met cash.

Bistro Poulidor

Ook de onlangs geopende Bistro Poulidor, die verwijst naar de legendarische, recentelijk overleden Franse wielrenner Raymond Poulidor, springt inventief om met de huidige situatie. “Wij volgen het voorbeeld van onze grote held en blijven eeuwig positief. In het spoor van ‘Poupou’ springen wij op onze fiets en bezorgen wij onze heerlijke en verse maaltijden bij jullie thuis!”, klinkt het. Zowel voor de lunch als voor het avondmaal biedt de eetgelegenheid een aanbod. De salades en tartines zullen hapklaar zijn. Het merendeel van de gerechten zal vacuüm verpakt worden om de kwaliteit te behouden. Alle benodigde ingrediënten zullen toegevoegd worden.

Vanaf woensdag start de bistro op het Dorpsplein met een afhaal- en leverservice. Bestellen voor de lunch kan tot 10 uur op de dag van afhalen of leveren, voor het avondmaal is dat 12 uur. Telefonisch bestellen gebeurt via +32 (0)3/337.33.95. Via sms of whatsapp kan u een bestelling plaatsen op +32 (0)494/49.81.40 met de vermelding van naam, adres, bestelling en gewenst uur van afhalen of leveren. Afhalen kan van woensdag tot zondag van 11 tot 14 uur en 16 tot 19 uur. Wie zelf komt afhalen, krijgt een extraatje. Leveringen gebeuren met de fiets in Kapellen en de nabije omgeving.

Bambi’s Mom & The Cooking Factory

Ook Bambi’s Mom & The Cooking Factory zoekt oplossingen om in de coronacrisis haar klanten culinair te verwennen. Vanaf dinsdag 17 maart start de cateraar met het leveren van een volledige menu aan huis.

Bestellen kan tot de dag voordien om 12 uur via evyprincen@hotmail.com of +32(04)86/41.24.46.