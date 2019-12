Vroege kerstdrink op markt: bezoekers genieten van 40 liter pompoensoep, 24 liter chocomelk en 36 liter glühwein Alfons Schryvers

19 december 2019

12u22 1 Kapellen De marktcommissie en de gemeente Kapellen hebben alle bezoekers van de wekelijkse donderdagmarkt een kerst- en nieuwjaarsdrink aangeboden. Dat het initiatief letterlijk in de smaak viel bewijzen de cijfers.

Om de bezoekers van de plezieren werden vijf soorten jenever geschonken, 40 liter pompoensoep, 24 liter chocomelk, en 36 liter glühwein. “Met dit initiatief willen we onze wekelijkse markt onder de aandacht plaatsen en de mensen die er geregeld hun boodschappen doen bedanken. Uit hun reactie bleek dat de marktbezoekers dat zeker konden waarderen” zegt schepen Ria Van Oncen (Open Vld). “Bovendien willen we er de nadruk op leggen dat het donderdag 26 december, op tweede kerstdag, wel degelijk opnieuw marktdag is in Kapellen. Donderdag 2 januari is er echter geen wekelijkse markt op het Marktplein. Voor de organisatie van onze mini nieuwjaarsdrink voor de Kapelse bevolking konden we rekenen op medewerking van gemeentepersoneel die al vroeg in de weer was om alles op te stellen en de dranken op te warmen. Omdat het een geslaagde receptie was, is de kans groot dat er volgend jaar een vervolg komt op deze kerstdrink op de markt.”