Voortvluchtige Nederlandse crimineel die herkend zou zijn in Putte en Kapellen, is gevat op Waddeneiland Texel emz

26 augustus 2020

16u28

Bron: BN De Stem Kapellen De voortvluchtige Nederlandse crimineel Henk E. (61) is woensdag opgepakt op het Waddeneiland Texel. Dat meldt het Nederlands Openbaar Ministerie. Dinsdagavond hield de Belgische lokale en federale politie in samenwerking met de Nederlandse collega's nog een klopjacht op de grens van België en Nederland , aangezien de ontsnapte misdadiger dinsdag op de fiets zou herkend zijn aan de Belgische kant van Putte en in Kapellen.

De zoekactie werd gisterenavond kort na 22 uur stopgezet. E. werd nog niet gevat. Maar vandaag kreeg de Nederlandse politie een tip dat E. was gezien op de boot naar Texel, waarop agenten naar het Waddeneiland vertrokken. Het Nederlandse Openbaar Ministerie meldt dat de aanhouding in alle rust gebeurde. Niemand geraakte gewond en er waren geen strubbelingen. Na een zoektocht van twee maanden, heeft de Nederlandse politie de man eindelijk kunnen oppakken.

Verschillende malen gespot

De 61-jarige E. is een beruchte crimineel die gewapende overvallen, afpersingen, een gijzeling, inbraken en diefstallen op zijn naam heeft staan. Hij werd in 1998 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf met terbeschikkingstelling (tbs) en zat in de laatste fase van dat traject in resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam. Daar ontsnapte hij op 4 juli tijdens zijn verlof van de tbs-kliniek De Blink in Rotterdam.

Op 4 juli nog werd hij in de Zeeuwse plaats Zoutelande gezien toen hij bij een vakantiewoning wilde inbreken. Een toerist waarschuwde de politie, maar E. wist te ontsnappen. Nadien werd hij nog verschillende malen gezien en is ook op verschillende plaatsen naar hem gezocht. Op 13 augustus zou hij wederom in Zeeland zijn gezien.

Maandag zou E. opnieuw gespot zijn in het Noord-Hollandse Den Helder. Daar pleegde hij een gewapende overval op een Aldi. Volgens getuigen bedreigde de overvaller een medewerker van de Aldi en ging hij er vervolgens vandoor met onbekende buit. Agenten startten direct na de overval een zoektocht in de omgeving, onder meer met behulp van een helikopter, maar de verdachte werd niet meer teruggevonden.

Speurtocht aan grens

Ook dinsdag vond er een klopjacht plaats op E., dit keer op de grens van Nederland met België. In het Nederlandse televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’ werd gemeld dat E. al fietsend zou herkend zijn in Putte en Kapellen. De speurtocht leverde echter niets op. Woensdag slaagde de Nederlandse politie er dan in om E. in te rekenen op het Waddeneiland Texel. Hoe en waar dat precies gebeurde, is nog niet bekend.