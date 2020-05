Voorlopig richt gemeentebestuur nog geen autodelen in emz

15u59 0 Kapellen Het bestuur van de gemeente Kapellen zal voorlopig nog geen autodelen inrichten. Volgens milieuschepen Frederic Van Haaren (Open Vld) is dat niet nodig. “De mogelijkheden voor openbaar vervoer in onze gemeente zijn voldoende”, beargumenteert hij.

Het autodelen is een project waar sp.a Kapellen al sinds september 2018 voor ijvert. “Het is succesvol in de omliggende gemeenten als Brasschaat. Maar in onze gemeente ontbreekt het nog”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Tom Namurois. Het idee werd besproken in de milieuraad, maar kon niet op bijval rekenen. “Het verschil met een gemeente als Brasschaat is dat er in Kapellen weinig vraag naar is. Wij zitten hier immers met een goed spoor- en busnet. Onze gemeente is niet klaar voor autodelen”, zegt Van Haaren.