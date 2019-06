Voor het eerst Film in het Park Alfons Schryvers

07 juni 2019

De Kapelse cultuurdienst pakt uit met een nieuw initiatief. In samenwerking met de organisatoren van Kapellen Zingt zijn er op woensdag 21 augustus voor het eerst twee filmvertoningen in de open lucht van het gemeentepark. Om 15 uur start een film voor de jeugd. Wie hiervoor een suggestie heeft kan de naam van zijn favoriete film mailen naar cultuur@kapellen.be. Indieners van een suggestie maken kans om een vip-behandeling met gratis hapjes en drankjes die middag. De filmvoorstelling voor de jeugd is gratis. ’s Avonds, om 20 uur, speelt een topfilm voor jong en oud. Welke film dat is blijft voorlopig nog geheim. Er wordt wel randanimatie voorzien in functie van de film die te bekijken is. Drankjes, hapjes en popcorn zijn ter plaatse te verkrijgen. De toegang voor de filmvoorstelling ’s avonds kost 2 euro. Wie naar de films komt kijken kan gewoon plaatsnemen op het gras. Een dekentje, of een stoeltje, van thuis meebrengen mag ook. Als toegang tot voorstellingen gebruik je best de parkingang aan de Dorpsstraat.