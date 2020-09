Vlaams Belang Kapellen en Stabroek vragen passerende voertuigen te toeteren tegen Vivaldi-coalitie emz

26 september 2020

15u10 0 Kapellen Vlaams Belang Kapellen en Stabroek hebben vrijdagnamiddag een uur lang postgevat aan het kruispunt van de Ertbrandstraat met de Driehoek-Klinkaardstraat (N111) op de grens van Kapellen en Stabroek. Met een spandoek riepen ongeveer tien partijleden de passerende voertuigen op om te toeteren tegen de Vivaldi-coalitie. “Het was het ene getoeter na het andere, al hebben we ook een aantal verwensingen gekregen”, zegt Manuel Elst, fractieleider van Vlaams Belang Stabroek.

Het opschrift op de spandoek van 1,5 op 7 meter : ‘Claxonneer! Niet mijn regering’. Met het initiatief voerden de twee lokale afdelingen van de politieke partij actie tegen de Vivaldi-coalitie, een regering bestaande uit liberalen, groenen, socialisten en christendemocraten. Volgens Vlaams Belang is het immers een ‘anti-democratische en anti-rechtse regering’. “Waarom gaan we eigenlijk nog stemmen?”, klinkt het.

Veelvuldig getoeter

De actie was volgens lokale partijvoorzitters Manuel Elst (Stabroek) en Chris Marynissen (Kapellen) een groot succes en verliep zonder incidenten. “Een uur lang weerklonk veelvuldig en aanhoudend getoeter. We hebben vier of vijf verwensingen gekregen, maar je kan nooit voor iedereen goed doen. Dat onze oproep navolging kreeg van honderden automobilisten, bewijst eigenlijk wat we al langer wisten: Vlaanderen - en ook de Polder - moet niets weten van deze coalitie”, aldus Elst.

De actie kadert in een nationale campagne van Vlaams Belang. Die culmineert in een protestrit naar Brussel op zondag 27 september. Om 11 uur verzamelen de Vlaams Belangers op de Heizel voor een coronaveilige automeeting.