Villa van advocaat Marc G., die jarenlang klanten oplichtte, is openbaar verkocht Patrick Lefelon

20 februari 2020

18u50 0 Kapellen De villa van gewezen advocaat Marc G. aan de Heidestraat-Noord in Kapellen is openbaar verkocht. Dat melden verschillende bronnen. Marc G. wordt verdacht van de De villa van gewezen advocaat Marc G. aan de Heidestraat-Noord in Kapellen is openbaar verkocht. Dat melden verschillende bronnen. Marc G. wordt verdacht van de oplichting van ruim honderd klanten voor om en bij de 12 miljoen euro.

De villa stond afgelopen maand openbaar te koop op de site van de notarissen. De instelprijs was 580.000 euro. De biedingen liepen tot begin deze week. Volgens insiders is de villa voor ongeveer 750.000 euro van de hand gegaan.

Gewezen advocaat Marc G. werd begin vorig jaar ontmaskerd als geslepen oplichter die een luxeleven leidde met het geld van zijn cliënten. De man zat ruim een half jaar in de cel. Zijn advocatenpraktijk ging failliet en al zijn bezittingen werden in beslag genomen.

Zeiljacht, Maserati,...

Marc G. beschikte in zijn gouden jaren over een zeiljacht, reed rond in een Maserati GranTurismo en een Mercedes 500 AMG. Verder had hij een vakantiehuis op Mallorca en appartement in Knokke. En dus ook zijn villa in Kapellen.

De villa was gebouwd in 1997. De woonst telde drie slaapkamers en drie badkamers en een dubbele garage. Op het perceel van 3.300 m2 was er ook plaats voor een zwembad en een ruimte tuin met bijgebouw.

Komt er tegen vrijdagmorgen geen hogere bieding, dan is de verkoop definitief. Of de opbrengst van de verkoop ten goede zal komen aan de slachtoffers van de miljoenenoplichting, staat nog niet vast. Vermoedelijk zullen de banken als bevoorrecht schuldeiser eerst hun deel opeisen.