Vijf trainers Artgym testen positief op corona: negentig kinderen van turnclub moeten in quarantaine emz

09 oktober 2020

19u38 0 Kapellen Vijf trainers van turnclub Artgym in Kapellen hebben positief getest op het coronavirus. Bijgevolg moeten negentig leden van de sportvereniging in quarantaine. “Het gaat om kinderen die nauw contact hebben gehad met één van de trainers”, vertelt voorzitster Vicky Baümer (46). Om een verdere uitbraak te voorkomen, besloot de club om alle activiteiten minstens tot en met woensdag 14 oktober op te schorten.

Woensdag bleek het resultaat van een coronatest bij één van de trainsters positief te zijn. Aangezien haar mama, twee broers en haar schoonzus eveneens training geven op de turnclub, lieten ook zij met spoed een test afnemen, omdat ze met heel wat kinderen en jongeren in contact komen. Die testen waren eveneens positief.

Quarantaine aangeraden

Het bestuur ging onmiddellijk over tot actie. Er werd een algemene mail verstuurd naar de ouders inclusief het advies van de Vlaamse gymnastiekfederatie Gymfed en een brief voor de scholen. De gymfederatie raadt minstens 7 dagen quarantaine aan met een coronatest op dag vijf of indien symptomen optreden. Dat is niet voor alle 280 leden tussen 4 en 18 jaar nodig. “Enkel wie in nauw contact is gekomen met de trainers. Bij de freerunners is dat bijvoorbeeld niet het geval. Maar bij de lessen acro en tumbling wel”, licht Baümer toe.

Trainingen opgeschort

Momenteel heeft de club nog geen weet van andere positieve testen bij leden of trainers. De testen die tot hiertoe - naast die bij de vijf besmette trainers - afgenomen werden, zijn allemaal negatief. Uit voorzorg besluit Artgym wel minstens tot en met volgende week woensdag haar activiteiten te staken. “In sommige groepjes heeft niemand contact gehad met deze trainers, maar dat kan bij broers of zussen wel het geval geweest zijn”, beargumenteert Baümer de beslissing. Mogelijks wordt de lessen nog langer geschorst. “Moesten er nog positieve testen bijkomen”, besluit de voorzitster.