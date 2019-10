Viervoeters welkom op dierenwijdingen Alfons Schryvers

17 oktober 2019

Aan de Waterstraat, in Stabroek, vindt zondag 20 oktober traditiegetrouw een dierenwijding plaats. Samenkomst is voorzien om 9.30u aan de parking Elzenbos. Van daar gaat het in stoet door het bos naar de kapel Hagelberg waar om 11u de misviering start. Een halfuurtje later wijdt EH Jef Barzin de aanwezige dieren. Voor elke deelnemer zijn viervoeter is een Sint-Hubertusbroodje voorzien. Volgens het volksgeloof moet dat bescherming bieden tegen hondsdolheid. Op de weide, achter de kapel, staan kraampjes met allerlei versnaperingen zoals soep en jenever. De hoornblazers van Fugamus zorgen voor de muzikale omlijsting. Op zondag 3 november volgt dan de Sint-Hubertusviering in het gemeentepark van Kapellen. Daar is er eveneens, om 11 uur, eerst een misviering in de nabijgelegen Sint Jacobuskerk en daarna volgt de dierenwijding. Vanaf 13 uur zal naar jaarlijkse gewoonte een stoet met paarden en huifkarren, onder begeleiding, naar het Wolvenbos trekken. De route is Kerkstraat-Hoevensebaan – Christiaan Pallemanstraat en tenslotte Heidestraat. Dat kan voor tijdelijk vertraagd verkeer zorgen.