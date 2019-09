Vier jongeren op nippertje gered uit auto die zich vastreed op spoor IB

26 september 2019

06u39

Bron: Belga, VRT 44 Kapellen Tussen Essen en Kapellen, op de lijn Antwerpen-Essen, rijden deze ochtend geen treinen. Dat meldt Infrabel. Er rijden tot nader order vervangbussen. Oorzaak is een auto die zich vannacht had vastgereden op een overweg en is aangereden door een goederentrein. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Een auto met aan boord vier jongeren reed zich omstreeks 2 uur vannacht vast op een overweg. In de buurt was een ploeg van Infrabel aan de slag, die de vier inzittenden uit de auto bevrijdde. Niet veel later kwam echter een goederentrein aan, die alsnog inreed op de auto. “In dit geval was de eerste prioriteit de vier jongeren te bevrijden”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

De auto is intussen weggetakeld. Nu bekijkt Infrabel of er schade is aan de goederentrein en de overweg. Op het moment dat de auto de overweg opreed, was die geopend. “De overweg heeft dus normaal gefunctioneerd”, aldus Petit, die het heeft over een “klassiek geval van onvoorzichtig gedrag”.

Pendelbussen

“We hopen snel één spoor weer vrij te krijgen. Intussen kunnen de reizigers pendelbussen nemen tussen Kapellen en Essen, en omgekeerd", klinkt het tot slot.

De getroffen lijn is de klassieke spoorlijn naar Nederland. De hogesnelheidstreinen rijden via een andere lijn naar Nederland.

