Vier chauffeurs betrapt op dronken rijden bij ‘Weekend Zonder Alcohol’ emz

15 januari 2020

15u01 3 Kapellen Afgelopen weekend nam Politiezone Noord (Kapellen-Stabroek) ook deel aan de actie Weekend Zonder Alcohol. De politiekrachten controleerden 335 bestuurders op alcohol. Drie personen raakten tijdelijk hun rijbewijs kwijt, één chauffeur zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

De politiezones in Provincie Antwerpen pakten vorig weekend uit met een grote alcoholcontrole tijdens ‘Weekend Zonder Alcohol’. Politiezone Noord controleerde op vier standplaatsen in Kapellen. Daarbij bliezen 331 bestuurders negatief. Twee chauffeurs kregen het resultaat ‘alarm’, wat betekende dat ze te veel hadden gedronken, maar waarbij hun alcoholgehalte minder was dan 0,35 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht. Ze moesten hun rijbewijs voor 3 uur inleveren. Twee anderen bliezen ‘positief’. Een van hen kreeg een rijverbod van zes uur, de andere zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Lees ook: Politie controleert hele weekend intensief op alcohol achter stuur