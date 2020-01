VIDEO: Benefietconcert Tourist LeMC levert 20.000 euro op voor goede doel: “Legendarische menu van 20 jaar Antwerpse hip-hop” emz

05 januari 2020

15u07 1 Kapellen Afgelopen zaterdagavond toverden Tourist LeMC en andere Antwerpse artiesten de volgelopen feestzaal LUX in Kapellen om tot een ware hiphoptempel. Het geslaagde benefietconcert van veilingwebsite Hammertime leverde 20.000 euro op. Die opbrengst gaat integraal naar Youth at Risk (YAR): “Het is ongelofelijk om te zien hoe de samenleving kwetsbare jongeren een tweede kans wil geven”, zegt Koen Frøberg euforisch, directeur van YAR Vlaanderen.

Onder het motto beter laat dan nooit sloegen Steven Teugels van online veilingwebsite Hammertime en Axel Daseleire de handen in elkaar voor een last-minute actie in het kader van de Warmste Week. Na vele pogingen slaagde Steven erin Tourist LeMC te strikken voor zijn benefietconcert: “Zelf ben ik een heel grote hiphopfan. Axel contacteerde ook nog Sint-Andries MC en Slongs Dievanongs om de avond compleet te maken”, vertelt Steven.

Bruisende Antwerpse hiphopwereld

Voor de echte fans van het muziekgenre hiphop kon de avond niet beter zijn: “Het is een legendarische menu van 20 jaar Antwerpse hiphop. We hebben dat samen toch wel op de kaart kunnen zetten”, aldus Slongs Dievanongs. Talentvolle artiesten als Sint-Andries MC, Tourist LeMC, Slongs Dievanongs en DJ Axel Daseleire komen dan ook uit dezelfde wijk: “Voor ons is dit bij wijze van spreke een laat kerstfeestje”, zegt Slongs.

Naast de hartverwarmende boodschap voor de kwetsbare jongeren, was ook de toon ‘Antwerpen boven’ sterk aanwezig. Wanneer de Antwerpse hiphopper tijdens zijn sjaal van ‘den Antwaarp’ aantrekt voor een aantal nummers, gaan de handen dan ook op elkaar. : “De helft van de toeschouwers zijn geboren en getogen in Tribune 2 op den Bosuil. Antwerpen is wel een wereldstad, maar iedereen kent iedereen”, vertelt Tourist LeMC.

Krachtige samenleving

De opbrengst van de ticketverkoop ging naar Youth At Risk (YAR), een organisatie die zich richt op jongeren tussen 15 en 21 jaar met een complexe problematiek. Vaak ondervinden ze moeilijkheden op verschillende levensdomeinen. Met haar programma-aanbod wil YAR de jongeren terug op het juiste spoor krijgen. Die inspanning wil Tourist LeMC dan ook mee ondersteunen: “Als voormalig maatschappelijk werker voel ik veel voor kwetsbare jongeren”, zegt Tourist.

Dankzij het geslaagde benefietconcert kon Steven een cheque van 20.000 euro overhandigen aan Koen Frøberg, directeur van YAR Vlaanderen. Dat financieel duwtje in de rug betekende heel veel, al was de menselijke steun volgens Frøberg nog van essentiëler belang: “Het is heel waardevol dat de commerciële muzieksector een avond organiseert voor de non-profitsector. De 700 toeschouwers zijn een bewijs van de grote kracht van onze samenleving. Door hun aanwezigheid tonen ze dat ze geloven in onze jongeren. Dit is voor de kwetsbare jeugd een heel sterke boodschap.”

Tweede editie

De tickets werden online geveild met een startprijs van 30 euro, een systeem waar weinig Vlamingen vertrouwd mee zijn: “Ik dacht dat alle tickets meteen de deur uit zouden vliegen aan dubbele prijs, maar daar heb ik me wat aan mispakt”, zegt Steven. Bij de tweede verkoopronde raakte alle tickets door deze unieke combinatie van optredens wel uitverkocht: “Dat is uiteindelijke toch het belangrijkste”, klinkt het. Steven beloofde dan ook al een tweede editie van het evenement: “Uiteraard opnieuw met een sterke namen uit de hiphopwereld”, besluit de initiatiefnemer.