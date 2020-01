Verzakte putdeksels op Antwerpsesteenweg worden hersteld emz

10 januari 2020

12u50 0 Kapellen De gemeente laat tussen maandag 13 januari en vrijdag 17 januari dringende herstellingswerken uitvoeren aan een aantal verzakte putdeksels op de Antwerpsesteenweg. De voorsorteerstrook om vanuit Mariaburg linksaf te slaan naar Vloeiende is daardoor afgesloten.

Door de onlangs uitgevoerde werken op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Hoogboomsesteenweg en de Vloeiende zijn er enkele putdeksels verzakt. De gemeente laat die door een aannemer in twee fases herstellen. In de eerste fase van maandag 13 januari om 9.00 tot vrijdag 17 januari om 06.00 uur blijft het verkeer op de Antwerpsesteenweg in beide richtingen mogelijk. De voorsorteerstrook om vanuit Mariaburg linksaf te slaan naar de Vloeiende is wel afgesloten. De omleiding daarvoor gaat via Klein Heiken, Oude Weg en de Vloeiende.

De werken zelf nemen geen volle dagen in beslag, maar de gemeente meldt dat er ook een uithardingstermijn van twee dagen nodig is voor het asfalt. De tweede fase van de werken zal eind februari in de krokusvakantie gebeuren.