Verkeershinder op drukke Antwerpsesteenweg Alfons Schryvers

12 december 2019

14u47 0

Van maandag 16 december tot en met donderdag 19 december staan er in Kapellen herstellingswerken gepland aan het asfalt op de Antwerpsesteenweg (N11) ter hoogte van het kruispunt met de Vloeiende en de Hoogboomsteenweg. De werken worden opgedeeld in 2 fasen. Van maandag 16 tot dinsdag 17 december, vanaf 9 uur, is er enkelrichting op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de werken, de toegelaten rijrichting is van Mariaburg naar Kapellen. In de andere richting is een omleiding is voorzien via Klein Heiken, Oude Weg en Vloeiende. Van woensdag 18 tot donderdag 19 december, vanaf 9 uur, is verkeer op de Antwerpsesteenweg in beide richtingen mogelijk. De voorsorteerstrook om, komende uit de richting van Mariaburg, linksaf te slaan naar Vloeiende is afgesloten. De omleiding hiervoor gaat via Klein Heiken, Oude Weg en Vloeiende. De werken zelf nemen geen volle dagen in beslag maar er is een uithardingstermijn van 2 dagen nodig voor het asfalt.