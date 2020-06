Verkeershinder op Antwerpsesteenweg door werken emz

24 juni 2020

21u05 0 Kapellen Van woensdag 1 tot vrijdag 3 juli moet het gemotoriseerd verkeer beurtelings passeren op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van nummers 159-167 richting het centrum van Kapellen. Er vinden werkzaamheden plaats aan het fietspad.

Midden februari verzakte een riool onder het fietspad op de Antwerpsesteenweg. Aannemersbedrijf Verbruggen zal het fietspad ter hoogte van nummers 159-167 nu definitief herstellen. De rijstrook richting het centrum van Kapellen zal tijdens de werkzaamheden dienst doen als doorgang voor voetgangers en fietsers. Het doorgaand verkeerd wordt geregeld met verkeerslichten. Ook het zebrapad in de werfzone wordt tijdelijk afgesloten. In de werfzone oversteken mag, maar er is geen voorrang voor de voetgangers.

Ondanks de werken blijft het administratief centrum bereikbaar, ook al valt het binnen de werfzone. Daarom zal er aan de uitrit een verkeerslicht staan. Wie de parking van de buitenschoolse kinderopvang of de Academie voor Muziek en Woord verlaat, moet verplicht rechtsaf. Wie richting het centrum moet rijden, kan via de rotonde aan het Klein Heiken omkeren.

Bushalte administratief centrum

De werkzaamheden hebben ook een invloed op de dienstverlening van De Lijn. De bushalte aan het administratief centrum zal tijdelijk in beide richtingen niet bediend worden. Een tijdelijke halte komt ter hoogte van de Antwerpsesteenweg 205.

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt er nog een uithardingsperiode voor het beton voorzien. Dan is er een parkeerverbod van kracht. De bushalte aan het administratief centrum wordt opnieuw bediend, maar richting het centrum zal de bus halt houden op de rijbaan.