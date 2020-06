Verkeershinder door werken in Palmstraat en omgeving emz

05 juni 2020

11u09 0 Kapellen De waterleiding en nutsleidingen van de Palmstraat en een stukje van de Beukendreef in de gemeente Kapellen zullen tussen woensdag 10 juni tot vrijdag 3 juli vernieuwd worden. Tijdens de werkzaamheden is er eenrichtingsverkeer van kracht in de Palmstraat tussen de Essenhoutstraat en de Beukendreef in de rijrichting van de Beukendreef.

De omleiding gebeurt langs de Beukendreef en de Peerdreef. In de Peerdreef is tijdelijk enkelrichtingsverkeer van kracht zodat de doorgang voor deze omleiding zeker verzekerd is. Ook in de Essenhoutstraat wordt enkele dagen in de omgeving van de Palmstraat aan de oneven zijde gewerkt. De aannemer werkt in verschillende fases om de overlast te beperken.

Parkeerverbod

In de Palmstraat blijft het verkeer tussen de Beukendreef en de Frans De Peuterstraat in beide richtingen mogelijk. Voorrangsborden zullen er beurtelings de doorgang regelen. In de Essenhoutstraat blijft de doorgaan in beide richtingen verzekerd door werfverkeerslichten. Gedurende de werken wordt er in de Palmstraat langs beide zijden van de straat een parkeerverbod ingesteld. De opritten binnen de werfzone zijn overdag niet bereikbaar, maar de aannemer zorgt ervoor dat die ‘s avonds wel toegankelijk zijn.