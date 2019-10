Veiliger fietsen in Sint-Dionysiusstraat Alfons Schryvers

25 oktober 2019

11u15 3

Uit tellingen blijkt dat in de Sint-Dionysiusstraat in Putte-Kapellen 1 op 3 weggebruikers fietsers zijn, vooral bij het begin en het einde van de school. Geregeld moeten die fietsers hun weg zoeken tussen al dan niet foutief geparkeerde, en rijdende voertuigen. Daarom is de gemeente Kapellen genoodzaakt om de verkeerssituatie er aan te passen. In de Sint-Dionysiusstraat wordt, tussen de Oosthoevestraat en de Leopold Scheiperslaan, een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd langs de pare kant. Parkeren langs de onpare huisnummers blijft toegelaten. Ook komt er eenrichtingsverkeer tussen de Leopold Scheiperslaan en de Oosthoevestraat, met als toegelaten rijrichting naar de Oosthoevestraat. Deze maatregelen starten in de herfstvakantie in een proefopstelling. Na de krokusvakantie in 2020 worden de verkeersmaatregelen geëvalueerd en indien nodig aangepast.