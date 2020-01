Veel rookontwikkeling aan Hoevensebaan door brand in papiercontainer Sander Bral

17 januari 2020

11u50 0 Kapellen De manschappen van de post Kapellen van Brandweer Zone Rand snelden zich vrijdagvoormiddag richting de Hoevensebaan omdat daar enorm veel rook gesignaleerd werd. Bij aankomst bleek een papiercontainer in brand te staan naast de weg. De situatie was snel onder controle.

Het is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft, dat wordt onderzocht. De brandweer was snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Wel werd er nog een tijdlang nageblust om opflakkeringen in het papier en karton te voorkomen.

Niemand raakte gewond.