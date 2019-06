Veel overtredingen op ovonde en aan station Alfons Schryvers

14 juni 2019

De Politiezone Noord hield een actie aan de ovonde in het centrum van Kapellen en aan het station. Op minder dan 2 uur tijd stelden ze 35 overtredingen vast bij voetgangers en fietsers, maar ook bij sms’ende autobestuurders.

Naar aanleiding van klachten over voetgangers die de Antwerpsesteenweg oversteken, tussen het Kruidvat en de Vredestraat zonder gebruik te maken van de oversteekplaats voor voetgangers, hield de politie anoniem toezicht. Ze stelde vast dat er inderdaad veel voetgangers onveilig oversteken. Het kan er zeer druk zijn, veel auto’s voegen er in en wisselen van rijstrook waardoor er weinig ruimte is om voetgangers ook nog in het oog te houden. In het verleden gebeurde er zelfs al een dodelijk ongeval met een overstekende voetganger. Een overtreding die ter plaatse vaak werd vastgesteld, is het links afslaan van fietsers vanuit de Vredestraat om vervolgens de ovonde over te steken op het zebrapad. Fietsers zijn hier nochtans verplicht om, net zoals de auto’s, rechtsaf te slaan. Het blauwe gebodsbord dat de verplichte rijrichting aanduidt, geldt immers eveneens voor fietsers. Wil je toch linksaf, dan is het toegelaten om dat met de fiets aan de hand te doen. Vervolgens controleerde de politie aan het station van Kapellen op foutief afslaande bestuurders vanuit de Koolkaai. Als je uit die straat komt, en de spoorweg wil oversteken, ben je verplicht om rechts af te slaan en rond het pleintje te rijden. Dezelfde gebodsborden als aan de Vredestraat gelden hier. Ten slotte kreeg een aantal bestuurders een pv voor gebruik van de gsm achter het stuur. In 90% van de gevallen waren ze aan het sms’en.