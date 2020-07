Vechtpartij tussen man en 14-jarigen gefilmd: “Ik krijg u nog hé, maat” emz

30 juli 2020

19u46 16 Kapellen Op sociale media circuleert een filmpje van een aanvaring tussen een man en twee jongeren op de Dorpsstraat in Kapellen over het cultuurcentrum. De man gaat op het fietspad op de vuist met de grootste van de twee kerels, die beiden net 14 zouden zijn. Politiezone Noord is op de hoogte van de feiten. “Vrijdagvoormiddag hebben we een afspraak met de jongeren en de ouders. Die zullen klacht neerleggen”, aldus korpschef Luc Gers.



Een omstaander legde de schermutseling op camera vast en plaatste de beelden op Facebook. Die zijn al bijna 900 keer gedeeld. Het filmpje start op het moment dat de man één van de twee jongens op de grond duwt. Het komt tot een kort gevecht tussen de man en de jongen. De man chargeert, de jongeman verdedigt zich. Beiden proberen vuistslagen uit te delen. “Fuck you, klootzak”, roept de jongeman de man na. “Ik krijg u nog hé, maat”, reageert hij.

Wat de aanleiding tot de confrontatie gaf, is onduidelijk. “We hebben het filmpje gezien. Maar we moeten voorzichtig zijn, omdat we niet weten wat er voordien gebeurd is. Op de beelden zullen we dus niet voortgaan. Vrijdag wordt er aangifte gedaan. De ouders van de jongeren komen mee als burgerlijk verantwoordelijken. Dan zullen we het verder onderzoeken”, besluit Gers.