Van Rocco Granata tot K’s Choice: Belpop-wandeling leidt langs muzikaal erfgoed van Kapellen emz

22 juli 2020

16u47 0 Kapellen De gemeente Kapellen pakt uit met een ‘Belpop Bonanza Kapellen’-route. De wandel- en fietstocht uitgewerkt door experts Jan Delvaux en Jimmy Dewit alias DJ Bobby Ewing leidt langs tien locaties in het dorp van Kapellen waarachter een stukje lokale geschiedenis van de Belgische popmuziek schuilt. “Nu het ernaar uitziet dat de evenementen nog voor een langere tijd zullen stilliggen, kunnen we op deze manier toch een beetje muziek brengen”, zegt cultuurschepen An Stokmans.

De rijke muzikale geschiedenis van de gemeente Kapellen wordt in één tocht van zes kilometer samengebracht met ‘Belpop Bonanza Kapellen’. Op tien verschillende locaties in het centrum van Kapellen hangt een plaatje met een QR-code om te scannen. Die linkt naar een videofragment inclusief woord, beeld en geluid. “We willen de Kapellenaren prikkelen om in eigen gemeente op vakantie te gaan”, aldus Stokmans. De wandel- en fietstocht ligt op die manier in de lijn van de hashtag #tofineigenhof, die de gemeente onlangs lanceerde.

Beroemde figuren

De verschillende stops doen de wandelaars en fietsers iets bijleren over zowel bekende als minder bekende Kapellenaren uit de historie van de Belgische popmuziek. “Er zijn een aantal namen die iedereen kent. Maar we hebben er ook een aantal minder bekenden in laten steken”, vertelt Stokmans.

Een onmisbare halte is feestzaal ‘t Bruggeske. Hier trad Rocco Granata in 2014 voor de allerlaatste keer op. De legendarische Italiaanse componist en zanger woont al meer dan 45 jaar lang in Kapellen. De gemeente bracht nog veel meer muzikaal talent voort. Denk maar aan de muziekband K’s Choice. “Op de Engelselei 35 stond vroeger zaal De Kring. Hier heeft K’s Choice één van haar eerste videoclips opgenomen”, zegt Jussi De Muynck van cultuurcentrum Kapellen. “Die van ‘Me Happy’”, vult Stokmans aan.

Lokale bekendheden

Een aantal stops vertellen het verhaal van minder bekende, maar plaatselijk toch wel belangrijke figuren. De eerste halte is bijvoorbeeld gewijd aan filmcomponist Steve Willaert. Hij schreef de muziek voor de reeks ‘Over Water’. “De meest onbekende bekende Kapellenaar”, lacht De Muynck.

Ook de overleden Pol Soetewey krijgt een plaatsje in de tocht. Iedereen kende hem van de schoolgereiwinkel ‘Pen & Papier Soetewey’ op de Dorpsplaats en als gemeenteraadslid. Maar hij ook was hij mede-oprichter van de plaatselijke radiozender Totaal, die zijn wortels had in de Pastoor Vandenhoudtstraat. “Een groot succes, zeker bij de jongeren. Voor mij is het een fijne verrassing dat Pol vermeld wordt”, lacht zijn weduwe Gody Vervoort (71).

De route zelf is te downloaden via de website van het Kapelse cultuurcentrum. De bordjes blijven minstens tot het einde van 2020 hangen.