Valerie Van Peel is na 7 jaar weer schepen af Alfons Schryvers

02 september 2019

15u32 3 Kapellen De Kapelse schepen en federaal parlementslid Valerie Van Peel (N-VA) zet een stap terug en geeft haar schepenmandaat door aan partijgenoot, en oud-schepen, Luc Devriese. Van Peel blijft wel gemeenteraadslid.

Van Peel was zeven jaar OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken in Kapellen. “Na veel wikken en wegen heb ik besloten om de prachtige job van OCMW-voorzitter voorlopig vaarwel te zeggen”, laat Van Peel weten via haar Facebookpagina. “Mijn fantastische collega Luc Devriese zal mij als schepen opvolgen. Ik heb mijn werk als politica in het federaal parlement en mijn lokaal mandaat de afgelopen zeven jaar met zeer veel passie en goesting gecombineerd. Dat het veel meer dan een fulltime was, heeft me nooit gedeerd. Maar veranderingen in mijn privéleven, en nieuwe uitdagingen op het nationaal niveau, zoals het ondervoorzitterschap van de Kamer, maken dat ik het gevoel heb dat ik de twee functies niet meer zo goed zal kunnen vervullen als ik wil en nodig vind. Voor alle duidelijkheid, ik laat Kapellen hiermee niet los. Als gemeenteraadslid, en bestuurslid van N-VA Kapellen, zal ik onze afdeling mee blijven leiden en mijn dossiers blijven opvolgen.”