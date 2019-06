Valerie Christiaen maakt van kasteel Wolvenbos exclusieve eventlocatie “We geven het kasteel zijn grandeur van vroeger terug” Alfons Schryvers

11 juni 2019

10u47 13 Kapellen Valerie Christiaen (28) geeft het historische Kapelse kasteel Wolvenbos een nieuw leven. Voortaan staat het kasteel open voor evenementen, huwelijken, bedrijfs- en privéfeestjes. “Ik was al lang op zoek naar historische gebouwen en werd onmiddellijk verliefd op het kasteel. Het uitgestrekte domein biedt eindeloze mogelijkheden om elk event dat tikkeltje extra te geven”, zegt de jonge onderneemster.

Het prachtige domein Wolvenbos dateert uit de jaren 1900 en is maar liefst 42 hectare groot. Naast een impressionant neoclassicistisch kasteel, gebouwd in 1919, staan er op het domein nog verscheidene neerhofgebouwen, zoals een koetshuis, een wachthuisje en een geheime tuin, de ‘secret garden’, met een sprookjesachtige rozentuin. Langs de smeedijzeren poort in neonrococostijl, langs de Heidestraat-Zuid, betreden de gasten het domein. De poort draagt nog steeds het wapenschild van de familie Kronacker aangezien Baron Paul Georges Kronacker de laatste inwoner was. Na het vertrek van de laatste bewoners stond het domein en het kasteel lang te koop. “Via vrienden kwamen we bij de familie Kronacher terecht”, vertelt Valerie Christiaen. “Daar hebben wij ons concept voorgelegd om het domein en het kasteel te herstellen om het terug de grandeur van vroeger te geven. Door tegelijkertijd een commerciële activiteit op te starten, zonder overlast voor domein of buurt, konden we de uitdaging aangaan.”

Exclusieve eventlocatie

In het kasteel is al hard gewerkt om gasten in alle comfort te kunnen ontvangen. “Alle elektriciteit, water, centrale verwarming en sanitair zijn vernieuwd en de keuken is opgefrist. Zowel het gelijkvloers, als de eerste verdieping, zijn volledig in orde. Bovendien zijn we al gestart met het vervangen van het glas in de ramen. Ondertussen hebben er, telkens tot grote tevredenheid van de klanten, al verschillende evenementen plaatsgevonden. Ons concept is dan ook uniek. Wij zijn het enige privékasteel dat open staat voor events en waarbij de gasten kunnen rekenen op de nodige privacy. Langs de smeedijzeren poort betreden ze het domein. Langs een brede berkendreef, die tevens kan gebruikt worden als parking voor 120 wagens, komen de genodigden op het kasteel aan. Via een grote glazen deur betreden ze het neoklassieke gebouw. Eenmaal binnen, kijken de gasten uit op een van de riante privésalons met zicht op de prachtige tuinen. Kortom, een perfect kader voor uw evenement. Daarnaast is er op het domein nog een parking voor 230 wagens.”

Secret garden

Het kasteel biedt plaats aan zo’n 180 personen voor diners, 250 voor walking dinners en 300 voor recepties. “Hiervoor werken we samen met enkele cateringpartners die de mogelijkheden van het kasteel door en door kennen”, zegt Valerie. “Eettafels op de dreef, een feesttent voor het kasteel, een picknick in de velden, een wandeling tussen de boomgaarden, het kan allemaal. We beschikken ook over enkele meeting rooms om elke bijeenkomst discreet en in alle luxe te laten verlopen. In de geheime tuin kunnen kleine events georganiseerd worden zoals een intiem diner, dagfeesten, communies of barbecues, telkens in beperkte kring. Voor gasten van een event zijn er op de eerste verdieping van het kasteel nog drie luxesuites beschikbaar.” Alle advies over het uitwerken van een event, mogelijkheden en prijsofferte via info@wolvenbos.be of www.wolvenbos.be.