Upcycle Festival maakt kunst met afval Alfons Schryvers

21 oktober 2019

11u07 2

Onder de noemer Upcycle Festival konden creatieve jongeren in het Kapelse winkelcentrum Promenade aan de slag met afvalmaterialen. Resultaat was een kunstwerk van 3 bij 2 meter dat nog tot eind dit jaar te bezichtigen is in het winkelcentrum. Bedoeling was inzetten op duurzaamheid en circulaire economie.

Als voorbereiding op de actie werden vooraf herbruikbare materialen ingezameld. Resultaat was 206 kilo metalen dopjes, 22 kilo kurk en 63 kilo plastic dopjes. Die konden door jongeren gekleefd worden op een enorm bord. Tegelijkertijd konden jongeren, onder begeleiding, zelf sleutelhangers maken met kurken stoppen, muisjes maken met plastic dopjes of bloemen met metalen dopjes. “De restanten van de ingezamelde materialen schenken we aan goede doelen zoals Monnikenheid in Zoersel, de blindengeleide honden of het Kapelse meisje Lisa Hendrickx” zegt Patricia Verhoeven van Promenade. “De actie zal een gevolg krijgen bij alle zaken gevestigd in ons winkelcentrum. H&M verzamelt gedragen kleding om opnieuw te hergebruiken als grondstof voor ondermeer schoonmaakdoekjes, vulling of isolatiemateriaal voor de auto. Met deze wil ik, met klem, de geruchten ontkennen dat H&M plannen heeft om Promenade te verlaten. Carrefour zet in op de korte keten en zal in de toekomst ook bestellingen doen bij producenten in een straal van tien kilometer rond Kapellen. Bij Hema zal de nadruk liggen op houten speelgoed”.