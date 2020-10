Uitzonderlijke mini-tornado raast over Noord-Antwerpen Patrick Lefelon

05 oktober 2020

21u13 0 Kapellen Rond 18 uur heeft zich een mini-tornado gevormd ten noorden van Antwerpen. Bewoners uit Ekeren, Brasschaat en Kapellen maakten niet-alledaagse beelden van een hevige wind die aan de grond kwam. In de Van Haeftenlaan in Kapellen maakt een bewoner melding van verschillende uitgewaaide bomen. In de Heidestraat werd een woning geraakt door een ontwortelde treurwilg. Die woning liep volgens getuigen wel flinke schade op.

Volgens weerspecialist Martijn Peters van DPGMedia is deze hevige windstoot wel degelijk een tornado. “Wat we vanmiddag in Antwerpen zagen, was een prachtig voorbeeld van een muurwolk in een supercel, een zwaar type onweer. Een muurwolk ontstaat op de plaats waar de lucht in de onweersbui wordt omhoog gezogen. De lucht koelt snel af en condenseert ook vlug, waardoor er zich al op lagere hoogte wolken vormen. Een deel van de wolk hangt dus als het ware lager dan de rest, wat dan de muurwolk wordt genoemd.”

Superzeldzaam

“Daarbij komt nog dat bij supercel-onweersbuien de windsnelheden en -richtingen sterk verschillend zijn in de boven en onderlaag, waardoor je rotatie krijgt. En dat ziet er spectaculair uit als de hele muurwolk dan begint te draaien. Dat is ook het teken dat er een windhoos kan ontstaan: een sterke roterende luchtkolom die de wolken verbindt met het aardoppervlak. Gelukkig komt dit niet vaak voor in België, en al helemaal niet in de herfstperiode”, aldus Martijn Peters.

En ook effectief blijkbaar een #tornado/#windhoos aan de grond🌪 😶 https://t.co/uj14u0mE0Z Martijn Peters(@ MartijnP_DPG) link