Twee volwassenen en vier kinderen naar ziekenhuis na matrasbrand Sander Bral

09 september 2019

11u58 1 Kapellen Twee volwassenen en vier kinderen zijn maandagochtend naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook binnen kregen bij een woningbrand.

De brandweerposten van Kapellen en Berendrecht snelden zich maandagochtend richten de Eenzaamheidsstraat in Kapellen. Daar was om een nog onbekende reden een matras in brand gevlogen in een slaapkamer van een rijhuis. Toen de brandweer arriveerde, probeerden de bewoners de brand zelf nog te blussen, maar dat lukte niet. De twee volwassenen en de vier kinderen hadden al te veel toxische rook ingeademd toen ze geëvacueerd werden. Ze werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer had het brandje snel onder controle. De woning leed vooral veel rook- en waterschade. De matras ging volledig verloren. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.