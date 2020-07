Twee personenwagens vliegen in gracht na ongeval Sander Bral

14 juli 2020

15u42 0 Kapellen Bij een verkeersongeval in de Klinkaardstraat in Kapellen zijn twee personenwagens in de gracht gesukkeld. De weg was enige tijd versperd omdat voor de takeling maar ook om de stabiliteit van een paal te controleren, die geraakt werd bij het ongeval. Niemand raakte gewond.

Om een nog onduidelijke reden kwamen de twee wagens in botsing. “Allebei de voertuigen belandden in de gracht”, klinkt het bij de lokale politiezone Noord. “Beide voertuigen moeten getakeld worden. Er werd ook een paal geraakt. Men controleert of die nog stabiel genoeg is, mogelijk moet die worden neergelegd voor de veiligheid.”

De politie benadrukt dat er enkel stoffelijke schade was. “Niemand raakte gewond.”