Twee coronabesmettingen vastgesteld bij woonzorgcentrum Eikendal emz

14 april 2020

11u37 3 Kapellen In het woonzorgcentrum campus Eikendal in Kapellen zijn twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Ze werden ontdekt met testkits van de federale overheid.

Vorige week verdeelde de federale overheid 11.000 coronatestkits over 85 woonzorgcentra. In de 55 meest getroffen instellingen werden zowel bewoners als personeelsleden getest, in 30 willekeurig uitgekozen woonzorgcentra enkel de bewoners.

Tot die laatste groep behoort Campus Eikendal in Kapellen, dat deel uitmaakt van woonzorgcentrum Welvaart. Van de 56 bewoners testte twee bewoners positief. “Eén van de besmette bewoners was reeds uit voorzorg op zijn kamer in isolatie genomen. De andere positief geteste bewoner vertoonde voordien nog geen symptomen. Uiteraard hebben we die persoon ook geïsoleerd”, verduidelijkt Guy Geudens.