Trottinettentocht voor Kapellen Kermis Alfons Schryvers

12 juli 2019

14u12 6

Naar aanleiding van Kapellen Kermis organiseert de Kapelse Jeugddienst, op dinsdag 30 juli, een trottinettentocht voor jongeren. De jongeren verzamelen omstreeks 13.30 uur aan het Marktplein. Startlocatie is het kruispunt Silvesterdreef-Eikendreef. De omloop is Eikendreef, Acacialaan, Platanendreef en Silvesterdreef. Het geheel speelt zich dus af op en rond de kermis. De Kapelse politie zal voorop rijden en enkele volwassenen bepalen het tempo. Jongeren die over geen trottinette beschikken kunnen er ter plaatse een uitlenen. Na afloop krijgen de deelnemers nog een attentie vanwege het Kapelse gemeentebestuur. Deelnemen is gratis. Er worden meer dan 150 jongeren verwacht. Enkele uren, na afloop van de trottinettentocht, starten de wielerwedstrijden voor Kapellen Kermis. De heren starten hun 1.18 open-wedstrijd “Grote Prijs Gemeentebestuur en Ereprijs René De Ren” om 17.30 uur. De dames elite rijden hun 1.15 A-wedstrijd “Grote Prijs Frans Van Lent” vanaf 19.15 uur. Telkens gaat het om 60 km of 30 rondjes van 2 km op het parcours Hoevensebaan-Albertdreef-Essenhoutstraat.

Meer over sport

sportdiscipline

wielersport