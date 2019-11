Treurende moeder Louwke Poep herleeft in nieuw boek Alfons Schryvers

13 november 2019

Eind deze maand komt auteur Christophe Matthijsen met een nieuw boek over de geschiedenis van het bekendste Kapels monument de Treurende Moeder of algemeen bekend als Louwke Poep. Het boek “Louwke” is een lijvig naslagwerk van 216 pagina’s met meer dan 300 foto’s en illustraties zowel uit de oude doos als recentere.

Het monument staat al 93 jaar pal in het centrum van Kapellen en brengt hulde aan alle Kapelse slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. “Louwke is uitgegroeid tot een ankerpunt, een rustpunt, en misschien zelfs wel hét dorpszicht van Kapellen” zegt Christophe Matthijsen. “Louwke ligt vele Kapellenaren nauw aan het hart. Dat bleek eerder dit jaar ook weer uit de vele reacties die het gemeentebestuur mocht ontvangen toen de treurwilg achter het monument sneuvelde in de rukwinden van 8 juni. Redenen te meer vond de gemeente om een boek over het monument der gesneuvelden uit te geven. Het boek vertelt over de geschiedenis van het monument en over alle Kapelse gesneuvelden, maar ook over ludiekere aspecten omtrent Louwke. Het boek draagt ook de manifeste boodschap “nooit meer oorlog” uit”. De gemeente Kapellen biedt het boek “Louwke” vanaf eind november te koop aan op het gemeentelijk administratief centrum aan de Antwerpsesteenweg 130. Een exemplaar kost 19,95 euro kosten. En er zijn 1.000 exemplaren in druk.