Tourist LeMC zingt voor goede doel: “Ellende is helemaal geen ver-van-ons-bed-show” David Acke

23 november 2019

12u25 0 Kapellen Tourist LeMC en Steven van het veilinghuis Hammertime slaan de handen in elkaar voor het goede doel. Op vier januari organiseren ze een benefietconcert ten voordele van YAR Vlaanderen. Een organisatie die zich inzet voor jongeren die een moeilijke thuissituatie hebben gekend. Initiatiefnemer Steven hoopt 25.000 euro bij elkaar te kunnen zamelen.

Vanuit zijn job als veilinghuis Hammertime, komt Steven veel met faillisementen en miserie in aanraking. Bedrijven gaan over de kop maar het menselijke drama dat achterblijft, is vaak niet zichtbaar. “Ellende is helemaal geen ver-van-mijn-bed-show. Integendeel. Elke keer wanneer je ermee geconfronteerd wordt, zet dat je tot nadenken. Zo kwam ik op het idee om iets voor een goed doel te doen. Maar wat en welk goed doel, was een vraagteken”, gaat Steven verder.

Uiteindelijk kwam Steven als grote fan van Tourist LeMC bij zanger Johannes terecht. “Als Antwerpenaar in hart en ziel kan je niet anders dan Tourist geweldig vinden hé. Twee maanden heb ik gelobbyd bij het management van Tourist LeMC. Ik belde de manager, stuurde tientallen mails en ben eigenlijk blijven zagen”, lacht Steven. En dat werkte want Tourist na Steven zijn idee, meteen zijn medewerking om een benefietconcert te organiseren ten voordele van YAR Vlaanderen. YAR richt zijn aanbod op jongeren tussen 15 en 21 jaar met een complexe problematiek en jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen. Deze programma’s laten jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. Niemand anders. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om hun leven of woonsituatie zélf in handen te nemen.

Typisch Tourist-concert

“Dit is een fantastische gelegenheid om een mooie organisatie als YAR te steunen. Ik heb zelf een achtergrond als maatschappelijk werker en draag dus een warm hart toe aan de organisatie die jongeren helpt het juiste pad te vinden”, vertelt Tourist. Het benefietconcert gaat door in Kapellen in de gloednieuwe feestzaal LUX op zaterdag 4 januari 2020. “Het wordt een volwaardig concert met enkele muzikale gasten. Of het nu een benefietconcert is of niet, in een grote of een kleine zaal, dat maakt mij niet uit. Elk concert moet goed zijn. Het wordt een typisch Tourist-concert.” De hiphopgroep Sint Andries MC’s en de rapster Slongs Dievanongs verzorgen het voorprogramma. Daarna geeft Tourist LeMC een optreden. De afterparty neemt DJ Axel Daseleire voor zijn rekening.

Vanaf 3 december zal Steven via zijn website van Hammertime concerttickets verkopen. “In totaal gaat het om 700 tickets de we veilen aan een startbedrag van 30 euro. De veiling loopt tot 17 december. Natuurlijk hopen we op zoveel mogelijk geld. Alles vanaf 25.000 euro zou fantastisch zijn”, aldus Steven. “En als het een succes wordt, dan beloof ik nu al plechtig dat ik elk jaar iets zal organiseren voor een goed doel.