Toneelkring schenkt 9.000 euro aan goede doelen emz

19 mei 2020

13u35 0 Kapellen De toneelkring Putte-Ertbrand uit Putte (Kapellen) schenkt 9.000 euro opbrengst van de toneelvoorstellingen ‘Als dat maar goed komt’ weg. Zes goede doelen mogen elk rekenen op 1.000 euro. Daarnaast wil het toneelgezelschap in de coronacrisis dit jaar ook zes lokale organisaties en verenigingen in Putte een hart onder de riem steken met een som van 500 euro.

In januari en februari speelde de toneelkring achttien voorstellingen van ‘Als dat maar goed komt’ van Ivo Maes in het Gildenhuis in Putte-Kapellen. Op de affiches, de strooibiljetten en inkomkaarten stond te lezen dat een deel van de opbrengst weggeschonken zou worden aan een goed doel. Het toneelgezelschap voegt nu ook de daad bij het woord. Verschillende leden brachten goede doelen aan waarmee ze persoonlijke ervaringen hebben. Zo krijgen vzw Feestvarken, vzw Berrefonds, vzw Boven de Wolken, vzw Think out of the box, vzw Little Hearts en de sociale kruidenier De Molen in Stabroek elk 1.000 euro.

Putse gemeenschap

De coronacrisis zorgt er niet alleen voor dat er geen officieel uitreikingsmoment kan plaatsvinden, maar ook dat de toneelkring iets extra wil doen. “We beseffen dat vele activiteiten van verenigingen niet zijn kunnen doorgaan in deze tijden, wat essentieel kan zijn om de kosten te drukken of de rekening op het einde van het jaar te doen kloppen. Daarenboven worden vele organisaties en verenigingen geconfronteerd met extra kosten om het allemaal iets veiliger te houden. Dat gebeurt allemaal zeer dichtbij huis. Daarom wil toneelkring Putte-Ertbrand een aantal verenigingen en organisaties binnen de Putse gemeenschap ondersteunen door elk daarvan 500 euro te schenken: welzijnsschakel Oase, de Meisjes Chiro, de Jongens Chiro, Team SAM van 100 kilometer Kom Op Tegen Kanker, Breek de Stilte en de school De Putse Knipoog”, klinkt het.