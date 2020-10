Toneelkring Putte-Ertbrand schrapt alle voorstellingen in 2021 emz

05 oktober 2020

12u34 0 Kapellen De toneelkring Putte-Ertbrand uit Putte (Kapellen) heeft besloten geen toneel te spelen in 2021. Alle achttien voorstellingen gepland in de periode januari-februari zijn afgelast. De boosdoener is het coronavirus.

Normaal gezien zou de toneelkring Putte-Ertbrand nu reeds gestart zijn met de repetities voor de achttien voorstellingen in januari en februari 2021. Die zouden doorgaan in het Gildenhuis in Putte-Kapellen. Door de aanhoudende coronacrisis werd daar echter een stokje voor gestoken. Het coronavirus heeft dus een serieuze invloed op de organisatie van de voorstellingen. “De maatregelen die de overheid oplegt zijn enerzijds zeer belangrijk om het coronavirus in te dijken en de verspreiding ervan onder controle te houden. Anderzijds hebben die echter een grote impact op de organisatie van onze toneelvoorstellingen: zowel voor, tijdens als na de voorstelling.”

Risico’s vermijden

Daarom besloot het toneelgezelschap de voorstellingen te annuleren. “Ook al staan we te popelen om toneel te spelen, toch is het voor ons in eerste instantie belangrijk om risico’s op besmetting te vermijden. Voor acteurs, de technische ploeg, medewerkers en toeschouwers. Wij hopen dat u begrip hebt voor deze beslissing en kijken samen met u uit naar onze eerstvolgende productie in 2022.”