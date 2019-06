Toneelkring Putte-Ertbrand schonk al 50.000 euro aan goede doelen “Alle goede doelen worden aangebracht door onze leden” Alfons Schryvers

05 juni 2019

De jaarlijkse toneelmarathon van de toneelkring Putte-Ertbrand is een vast gegeven in de regio. Telkens wordt gekozen voor een pretentieloze komedie met ongeveer veertien voorstellingen in een goed gevulde parochiezaal te Putte-Kapellen. De opbrengst van de voorstellingen gaat telkens naar goede doelen. Ondertussen staat de teller al op 50.000 euro.

De toneelkring Putte-Ertbrand werd in 2012 heropgericht en kan rekenen op meer dan twintig vrijwilligers die een handje helpen met de tap, het vervaardigen en opstellen van de decors en hier en daar een helpende hand reiken. Een team van een twaalftal acteurs staat op de planken van het Gildenhuis en geven per seizoen ongeveer 14 voorstellingen. Die worden bijgewoond door toeschouwers afkomstig uit de ruime regio. “Onze vrijwilligers zijn onze grootste schat” zegt secretaris Marc Kuypers. “Bij de heroprichting werd ook beslist om de opbrengst van de voorstellingen telkens te schenken aan goede doelen. In onze regio zijn immers veel goede doelen en een selectie maken is niet altijd even gemakkelijk. Wij kiezen meestal voor plaatselijke goede doelen die binnen het normale circuit nauwelijks aan bod komen. Alle door ons geselecteerde goede doelen zijn telkens stuk voor stuk aangebracht door onze leden vanuit hun persoonlijke ervaringen met het goede doel. Dat geeft onze leden een belangrijke vorm van inspraak en is voor ons een garantie dat we ons niet op glad ijs begeven. Om zoveel mogelijk goede doelen een kans te geven werd beslist dat een goed doel maximaal driemaal kan gesteund worden”.

Opnieuw 7.000 euro

Omdat de voorstellingen telkens volle zalen trekken is de opbrengst niet te onderschatten zegt Marc Kuypers. “Iedereen werkt gratis en onze inkomkaarten worden verkocht aan 8 euro per stuk. Omdat ze weten dat we telkens spelen voor goede doelen ronden veel toeschouwers deze prijs af op 10 euro. Daarnaast hebben we nog de opbrengst uit programmaboekjes en het drankverbruik. Zo kunnen we jaarlijks zes tot zeven goede doelen steunen met duizend euro elk. Dit jaar kon in totaal 7.000 euro geschonken worden. Elk goed doel ontving 1.000 euro. Dat waren de VZW Feestvarken. Een organisatie die zich inzet om kinderen uit gezinnen in armoede een verjaardagspakket te bezorgen. De VZW Berrefonds voor ouders die een kindje verliezen. De VZW Boven de wolken heeft als doel om foto’s te nemen van een overleden baby. Foto’s die helpen bij het leren leven met het verlies. Het We love Mariefonds dat hulp geeft aan kinderen met kanker en andere langdurig zieke kindjes. De VZW Think out of the box die zich inzet om kinderen met een mentale beperking een warme thuis te bieden. De Sociale kruidenier De Molen te Stabroek. Tot slot kreeg de VZW Little hearts eveneens 1.000 euro voor het runnen van een weeshuis in Arey Ksat, Cambodja. De leiding is er in handen van Tony Geeraerts.