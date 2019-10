Toneelkring klaar voor nieuw seizoen Alfons Schryvers

24 oktober 2019

14u31 0 Kapellen Januari en februari zijn voor de Toneelkring Putte-Ertbrand traditioneel een hoogtepunt. Ook voor het nieuwe seizoen staan er 18 voorstellingen op het programma. Ditmaal is gekozen voor het blijspel ‘Als dat maar goed komt’ van Ivo Maes.

De regie is in handen van Lieve Van Aelst, al vele jaren de vaste huisregisseur. Het verhaal van Leon staat garant voor een avondje plezier. “Leon vertikt het al heel zijn leven mee te helpen in ‘t huishouden. Magda, zijn vrouw, is meid voor alle werk. Totdat ze op een dag een reis wint. Anny, de bemoeizieke buurvrouw, overhaalt haar te vertrekken. Leon en zijn zoon, Jaak, al even onbeholpen als zijn vader, vallen van de ene miserie in de andere. Als Julleke Verstrepen, Leon’s vriend-duivenmelker, dan nog met verkeerd uitdraaiende tips voor de dag komt, is de chaos compleet. Ten einde raad besluiten ze in het geheim een tijdelijke huishoudhulp te nemen. Maar Anny zou Anny niet zijn als ze daar niet achter kwam. Het nieuws bereikt Magda’s vakantieoord en onverwacht staat ze terug thuis, op een cruciaal moment.”

De cast bestaat uit Joël Cobbaut, Natasja De Beukelaer, Marc Kuypers, Saroya Moes, Nathalie Pauwels, Jussi Pohl, Dirk Trio en Virginia Van Lierde. Alle voorstellingen hebben plaats in het Gildenhuis, Partizanenstraat 1, te Putte-Kapellen.

Speeldata zijn vrijdag 7, 21 en 28 februari 2020 om 20 uur. Zaterdag 11, 18 januari en 1, 8 en 29 februari 2020 om 20 uur. Zondag 26 januari en 2, 9 en 23 februari 2020 om 14 uur. De algemene inkom is 7 euro en hiervan gaat een gedeelte naar het goede doel. Kaarten kunnen vanaf 26 november telefonisch gereserveerd worden via 0477/99.36.40.