Toneelkring Jan Mat vraagt het aan de facteur Alfons Schryvers

30 november 2019

Bij de Kapelse toneelkring Jan Mat is de aftrap gegeven van het nieuwe seizoen. Tot 19 januari loopt er de komedie van John Vermeulen “Vraag het maar aan de facteur” in een regie van Marc Peeters. Het verhaal staat garant voor een avondje pretentieloze humor en gaat over een yuppie-echtpaar, beiden de dertig gepasseerd en in goede doen. Zij wil met alle geweld een kind voor het te laat zal zijn; hij wil er met evenveel geweld geen. Met hoeveel vuur hij ook het hebben van een kind als een hel afschildert, zij lijkt niet te vermurwen. Hij vindt er niets beters op dan zich tijdens een zakenreis stiekem te laten steriliseren om “ongelukken” te voorkomen. Maar dan wordt zij zwanger. Vermits hij zijn laffe streek niet durft bekennen, staan er hem behoorlijk frustrerende maanden te wachten. Want wie heeft het eigenlijk geflikt? Het komisch stuk is te bekijken op 6, 7, 13, 15, 20 en 21 december en op 10, 11, 12 en 19 januari 2020 in zaal De Komedie, Antwerpsesteenweg 64 in Kapellen. Kaarten kosten 10 euro. Reserveren via 0474/19.88.94 alle werkdagen tussen 18.30 en 20 uur. Voor wie met de fiets komt is er een gratis afgesloten fietsenparking beschikbaar.