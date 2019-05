Toekomst jaarlijkse kermiskoersen in Kapellen is verzekerd Alfons Schryvers

23 mei 2019

10u29 1 Kapellen De toekomst voor de jaarlijkse Kapelse kermiskoersen ziet er weer rooskleurig uit. Het gemeentebestuur kreeg een aansluitingsnummer bij de Wielerbond Vlaanderen en kan vanaf nu zelfstandig organiseren. “Van de gelegenheid maken we gebruik om verder te groeien. Bedoeling is om op termijn toonaangevend te zijn voor het vrouwenwielrennen”, zegt sportschepen Koen Helsen (Open Vld)

De Kapelse kermiskoersen worden al meer dan dertig jaar georganiseerd. Vroeger stond het Sportcomiteit Putte-Kapellen in voor de organisatie. In 2017 werd deze vzw echter ontbonden en moest de gemeente op zoek naar een andere ploeg met ervaring. “Gelukkig konden we rekenen op de organisatoren van de Schaal Sels, nu de Antwerp Port Epic, om voor ons de noodzakelijke vergunningen aan te vragen en ons bij te staan voor de organisatie. We zijn deze mensen dan ook heel dankbaar maar op lange termijn moest er een definitieve oplossing uit de bus komen”, zegt de sportschepen Koen Helsen.

Nieuw organisatiecomité

“Er werd een nieuw organisatiecomité samengesteld met mensen van de Kapelse Sportdienst, de gemeentelijke dienst evenementen, de communicatiedienst en enkele inwoners met heel wat jaren ervaring op de teller. Onder hen onder meer Frank Van Zitteren, de huidige koersdirecteur van de Scheldeprijs en jarenlang wedstrijdcommissaris voor alle bekende wielerwedstrijden in Vlaanderen. Sinds kort heeft de gemeente een aansluitingsnummer, en de nodige kennis in huis, om voortaan de Kapelse kermiskoersen zelf te organiseren.”

De laatste dag van Kapellen Kermis, dit jaar op dinsdag 30 juli, wordt gekleurd door twee wielerwedstrijden. “Eerst komen de heren, om 17.30 uur, aan de start voor een 1.18 openwedstrijd. Hiermee willen we toekomstige kampioenen kans geven om wedstrijdervaring op te doen. Enkele jaren geleden werd deze wedstrijd trouwens gewonnen door huidig werelduurrecordhouder Victor Campenaerts.”

Premies

“In de toekomst willen we ook meer inzetten op de Internationale Dames Elite”, zegt Koen Helsen. “De meeste internationale professionele damesploegen zijn op dat moment op stage ergens in Vlaanderen en maken graag van de gelegenheid gebruik om een wedstrijd te kunnen rijden. We betalen geen startgelden maar voorzien wel een mooi bedrag aan premies die elke ronde kunnen verdiend worden. De meest actieve rensters zullen zo automatisch het meeste verdienen. De dames gaan om 19.15 uur van start op het gesloten parcours Hoevensebaan-Albertdreef-Essenhoutstraat. Toeschouwers zullen de renners 30 maal zien passeren in volle actie”. In samenwerking met de gemeentelijke diensten wordt nog een omkaderende programma uitgewerkt. De juiste invulling zal later bekend worden.