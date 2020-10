Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Pastoor Vandenhoudstraat door wegenwerken emz

13 oktober 2020

21u43 1 Kapellen Er worden vanaf donderdag 15 oktober nutswerken uitgevoerd in de Pastoor Vandenhoudstraat tussen huisnummer 35 en de Berkenlaan. Daardoor moet één rijstrook afgesloten worden: er is eenrichtingsverkeer van kracht. De scholen in de straat blijven wel bereikbaar vanuit beide richtingen.

De nutswerken worden uitgevoerd in opdracht van Fluvius. Ze zullen ongeveer een tweetal weken in beslag nemen. Dat hangt af van de weersomstandigheden. Door de werkzaamheden kan enkel het verkeer vanuit de Julien Breugelmansstraat en de Berkenlaan richting de Christiaan Pallemansstraat via de Pastoor Vandenhoudstraat rijden. Het verkeer dat komt vanuit de Christiaan Pallemansstraat wordt omgeleid via de Van Vredenburchlaan en de Epicialaan. Basisschool Klavertje Vier en GO! Technisch Atheneum Kapellen blijven bereikbaar vanuit beide richtingen.