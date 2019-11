Tickets voor benefietconcert Tourist LeMC in LUX onder de hamer

Ewoud Meeusen

20 november 2019

18u05 2 Kapellen Op 4 januari treedt Tourist LeMC op in LUX. Met dat benefietconcert wil de Antwerpse rapper de organisatie Youth At Risk (YAR) in het kader van de Warmste Week een hart onder de riem steken. De tickets voor het concert worden geveild door Hammertime.

Goed nieuws voor de fans van Tourist LeMC: op zaterdag 4 januari 2020 houdt hij een benefietconcert in LUX, de gloednieuwe feestzaal in Kapellen. Vanaf 3 december tot 17 december kan er geboden worden op de tickets via de online veilingssite Hammertime. De opbrengst gaat naar Youth At Risk. Die organisatie zet zich in voor jongeren met een moeilijke thuissituatie die in aanraking kwamen met een jeugdrechter.

Slongs Dievanongs

De hiphopgroep Sint Andries MC’s en de rapster Slongs Dievanongs verzorgen het voorprogramma. Daarna geeft Tourist LeMC een optreden. De afterparty neemt DJ Axel Daseleire voor zijn rekening.