Sylvia en Ferre kunnen met nieuwe fiets naar huis Alfons Schryvers

11 juli 2019

13u06 0

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag werden op de wekelijkse markt, op het Marktplein in Kapellen, twee fietsen verloot. Eén fiets werd gesponsord door de marktkramers en de tweede fiets door de gemeente Kapellen. Om te kunnen deelnemen aan de aanwezigheidstombola kregen bezoekers van de markt een tombolabiljet bij elke aankoop. De twee fietsen werden onder alle aanwezige deelnemers verloot. De eerste fiets werd gewonnen door Sylvia Philips uit Stabroek en de tweede fiets ging naar Ferre Herremans uit Kapellen. Hij is als het ware een buurtbewoner van de markt en ook een trouwe wekelijkse bezoeker van de markt. De fietsactie is ook een promotiemiddel voor de wekelijkse markt die ondanks concurrentie zich weet te handhaven en ook veel bezoekers trekt uit omliggende gemeenten.