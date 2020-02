Studente Megan tovert boek om in logo van gemeente Kapellen Alfons Schryvers

11 februari 2020

14u00 0 Kapellen Tijdens de Kapelse nieuwjaarsdrink op het Dorpsplein, werd schepen Koen Helsen aangesproken door de Kapelse studente Megan Vandijck. Zij vroeg aan de schepen of ze een boek mocht maken met het logo van Kapellen.

Thuisgekomen ging ze onmiddellijk aan de slag en zes uur later was haar creatie af. Het werd een boek met daarin sommige pagina’s verwerkt, en gevouwen, tot het logo van de gemeente Kapellen. De creatie werd overhandigd aan het gemeentebestuur. Zij gaan haar werk een mooie plaats geven in de gemeentelijke bibliotheek op het Dorpsplein. Als dank kreeg Megan nog een bloemenruiker.