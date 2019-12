Sterke geurhinder uit de haven teistert Antwerpse randgemeentes emz

31 december 2019

12u26 6 Kapellen Sinds maandag ondervinden de inwoners van Hoevenen (Stabroek) en Kapellen een sterke geurhinder. Die is afkomstig uit het havengebied. De milieuwacht en havendiensten van de stad Antwerpen zijn momenteel op zoek naar de bron die de stank veroorzaakt.

Een minder prettig oudjaar voor de bewoners van de Antwerpse randgemeentes Kapellen en Stabroek. Maandag en dinsdag ontving Brandweer Zone Rand - Post Kapellen meerdere oproepen voor een doordringende geur, die uit het havengebied komt. De milieuwacht en de havenkapiteindienst van de stad Antwerpen gaan op zoek naar de bron van de geurhinder.

Metingen

Vanwege de talrijke meldingen voert de brandweer metingen uit in Kapellen en Stabroek. Het resultaat daarvan is negatief: alle metingen blijven onder de grenswaarden, ook al is de geur erg hinderlijk. Er wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden en het ventilatiesysteem voorlopig uit te schakelen voor wie sterke hinder ondervindt.

