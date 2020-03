Stem op je favoriet voor de Cultuurprijs emz

06 maart 2020

14u52 0 Kapellen Ieder jaar reikt de gemeente Kapellen zijn Cultuurprijs uit aan de meest verdienstelijke inwoner op cultureel vlak. Voor de titel van 2020 werden negen Kapellenaren genomineerd. Ook de stem van het publiek telt voor 25 procent mee in de verkiezing.

De voorbije jaren werd de Kapelse cultuurprijs onder meer uitgereikt aan de rockband K’s Choice, toneelregisseur Jack Staal en Heemkring Hogescote. Voor 2020 komen zeven cultureel geëngageerde inwoners in aanmerking: priester-dirigent Jef Cleymans, recyclagekunstenaar Rudi Devoght, de promotor van lokaal erfgoed Walter Dreessen, keramiste Margot Thyssen, fotograaf Luk Vilain, voortrekker van de Kapelse dansschool ENcore Elke Vaneede en de socio-cultureel gebezigde Jan Van Dijck. Ook twee verenigingen maken kans, namelijk Hobome vzw, die zich inzet voor de legendarische sinterklaasstoet, en het autonoom kunstcentrum KAS Attenhoven vzw.

De winnaar wordt bepaald door drie juryleden. Ook de stem van het publiek telt voor 25 procent mee. Stemmen op één van de kandidaten kan tot dinsdag 31 maart. Meer informatie over de kandidaten is te vinden via de website van de gemeente Kapellen.