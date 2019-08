Standhouders Jobbeurs Alfons Schryvers

13 augustus 2019

14u48 0

Dinsdag 5 november organiseert de gemeente Kapellen, in samenwerking met de gemeente Stabroek, Selab en de VDAB, opnieuw een jobbeurs. De beurs is voor werkzoekenden toegankelijk vanaf 13 tot 18 uur. Plaats van organisatie is de gemeentelijke sporthal te Putte-Kapellen. De inkom is gratis. Bedoeling van het initiatief is arbeidskrachten uit de regio de kans te geven om dicht bij huis te werken zodat ze zich minder moeten verplaatsen. Geïnteresseerde bedrijven-standhouders kunnen inschrijven via ondernemend@kapellen.be