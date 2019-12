Sportpromotor Wilfried Marien met pensioen Alfons Schryvers

13 december 2019

15u29 7 Kapellen In Kapellen heeft sportpromotor Wilfried Marien afscheid genomen van de personeelsleden van de gemeentelijke Sportdienst. Na een loopbaan van 35 jaar gaat hij met pensioen. Wilfried heeft het sportgebeuren in Kapellen op de kaart gezet.

De loopbaan van Wilfried begon op 1 januari 1985 toen hij als tussentijds sportfunctionaris aan de slag ging. In de loop der jaren heeft hij verschillende nieuwe sportinitiatieven opgestart. Zowel Funatletiek, Start to Run, de scholenloop, Olympische spelen voor kinderen als de Stormgames waren zijn initiatieven. Ook heeft hij verschillende Kapelse clubs bijgestaan in hun werking en groeide uit tot een bekende Kapellenaar.

In zijn gelegenheidstoespraak stond sportschepen Koen Helsen (Open Vld) stil bij de loopbaan van Wilfried. “Je hebt de sporthal van Putte weten bouwen, de sporthal van Hoogboom weten in gebruik genomen te worden en ook de veranderingen aan de atletiekpiste in het gemeentepark. Telkens konden zowel sportverenigingen als senioren rekenen op jouw bijstand”. Na een dankwoordje overhandigde het Kapelse schepencollege een cheque van 875 euro. Wilfried zal, ook tijdens zijn pensioen, altijd een sportman blijven. Nu hij meer vrije tijd heeft wil hij zich bekwamen in het sky-surfen.