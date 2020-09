Sportief manager Koen Schockaert wil met Cappellen weer ‘best of the rest’ worden: “Hebben opnieuw competitieve groep” Kristof De Cnodder

10 september 2020

14u46 0 Kapellen Cappellen FC zag in het tussenseizoen trainer Bart De Roover en prijsschutter Danté Walen De Keyser vertrekken, maar desondanks blijft de club gezond ambitieus. “Aan ploegen als Aalst, Londerzeel, Bocholt en Hasselt kunnen we (financieel) niet tippen, maar bedoeling is toch om daar zo kort mogelijk achter te komen”, zegt Cappellens sportief manager Koen Schockaert.

In het abrupt afgesloten seizoen 2019-2020 eindigde Cappellen op een knappe vierde plaats in Tweede Amateur. Dat werd meteen een mooi laatste kunstje voor trainer Bart De Roover, die bij reeksgenoot Lyra-Lierse aan de slag gaat.

“Bart heeft bij ons drie jaar goed gewerkt. Nu beginnen we aan een nieuw verhaal”, vertelt Koen Schockaert. “Kris Lenaerts, die onder Bart De Roover T2 was, krijgt de gelegenheid om door te groeien. Hij wordt onze veldtrainer en zal in samenspraak met jeugdcoördinator Fred Ehlen en ikzelf een sportief comité vormen. We geloven in Kris’ kwaliteiten en we hebben bovendien niet het budget om een bekende naam aan te trekken als T1.”

Springplank

Ook bij de samenstelling van de kern moet men bij Cappellen rekening houden met bepaalde budgettaire beperkingen, in coronatijden nog meer dan anders. “Op financieel vlak zijn de gouden tijden bij Cappellen al enkele jaren achter de rug”, gaat Koen Schockaert verder. “Echt meedoen voor de prijzen in tweede nationale is bijgevolg moeilijk. Club als Aalst, Londerzeel, Bocholt en Hasselt hebben nu eenmaal meer middelen. Maar achter die ploegen zit het kort bij mekaar. Wij willen toch weer graag bovenaan staan in die tweede groep. Naar mijn gevoel konden we opnieuw een competitieve groep op de been brengen en dat ondanks het vertrek van topschutter Danté Walen De Keyser (die naar KSK Heist trok, red.).”

Dat Walen De Keyser – die vorig seizoen dertien keer scoorde – vertrok, is enerzijds jammer voor Cappellen. Anderzijds schenkt het Koen Schockaert op een bepaalde manier toch ook voldoening dat zijn club een springplank kan zijn voor jong talent. “Zo willen we ons ook profileren. We hopen regelmatig jongeren die in hogere reeksen geen kansen krijgen te lanceren. Nu konden we bijvoorbeeld Mats Heyvaert wegplukken bij de beloften van Beerschot. Hij is zo’n jongen van wie ik wel denk dat hij later weer een stapje hogerop kan zetten.”