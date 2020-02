Spoorwerken veroorzaken geluids- en verkeershinder emz

24 februari 2020

12u56 0 Kapellen Van 29 februari tot 2 maart zal Infrabel werken aan de sporen langs de Zilverboslaan en de overweg aan de Kalmthoutsesteenweg in Kapellen. De overweg zal afgesloten zijn voor alle wegverkeer. De gemeente Kapellen voorziet een omleiding.

De spoorwegenmaatschappij Infrabel zal vernieuwingswerken uitvoeren aan de sporen langs de Zilverboslaan. De overweg aan de Kalmthoutsesteenweg krijgt een onderhoudsbeurt. De werkzaamheden zijn gepland van zaterdagochtend 29 februari om 05 uur tot maandagochtend 2 maart om 08 uur. Het treinverkeer zal onderbroken worden. Tijdens de wegenwerken is de overweg afgesloten voor verkeer, inclusief fietsers en voetgangers. De Kalmthoutsesteenweg zal worden afgesloten tussen de ‘De Pretlaan’ en de ‘Georges Spelierlaan’. Doorgaand verkeer tussen Kalmthout en Kapellen zal in beide richtingen omgeleid worden via de Kapelsestraat-de Ertbrandstraat (N11), de Klinkaardstraat-Putsesteenweg-Heuvel-Statiestraat (N11) en de Kapelsesteenweg-Kalmthoutsesteenweg (N122). De haltes van de De Lijn op de Kalmthoutesteenweg worden niet bediend. De werkzaamheden zullen ook geluidshinder met zich meebrengen, al belooft Infrabel dat te zullen beperken tot een minimum.

Meer informatie over de tijdelijk gewijzigde dienstverlening van de bussen van De Lijn is terug te vinden op www.delijn.be.

Meer informatie over de aangepaste dienstverlening van NMBS kan u bekijken op www.belgiantrain.be.