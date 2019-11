Spooroverweg tijdelijk afgesloten Alfons Schryvers

13 november 2019

14u50 0

Tijdens het weekend van 16,17 en 18 november voert Infrabel werken uit aan de spoorwegovergang tussen de Christiaan Pallemansstraat en de Heidestraat in Kapellen. Ter hoogte van de overweg worden de sporen vernieuwd. Momenteel zijn de nieuwe sporen al ter plaatse gemonteerd. Om de sporen op hun plaats te leggen wordt de spoorweg afgesloten op zaterdag 16 november vanaf 11 tot en met 5 uur maandagochtend 18 november. Verkeer komende van het centrum kan omrijden via de Koolkaai en de Koning Albertlei. Het verkeer van de Heidestraat richting centrum wordt omgeleid via de Bosdreef en de Hoogboomsteenweg.