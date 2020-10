Speelbabbel gaat buiten in speeltuin door emz

06 oktober 2020

10u42 2 Kapellen De organisatie van de speelbabbel in Kapellen heeft besloten om de activiteiten buiten in te richten. In tijden van corona is het immers een risico om de speelbabbel binnen te laten doorgaan.

De speelbabbel zal op dinsdagen en woensdagen doorgaan aan de speeltuin in het park van Kapellen, op woensdag vindt die ook plaats in de speeltuin naast sporthal ‘t Kooike. Dat is steeds tussen 10 uur en half 12. Een mondmasker dragen is verplicht voor iedere deelnemer boven de 12 jaar. Andere handige zaken om mee te brengen zijn ontsmettingsgel, een picknickdeken, een vod om de speeltuigen af te drogen, iets om te knabbelen en een drankje.

Reserveren is verplicht. Dat gebeurt via speelbabbel@kapellen.be. In uw mail dient u de dag van deelname, het aantal deelnemers en de locatie te vermelden.