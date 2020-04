sp.a Kapellen vraagt steunmaatregelen voor inwoners, burgemeester reageert dat die reeds getroffen worden emz

14u44 0 Kapellen Gemeenteraadslid Tom Namurois van sp.a Kapellen heeft twee voorstellen gelanceerd om de Kapelse inwoner in de coronacrisis bij te staan. Zo vroeg hij dat de gemeente met alle zeventigplussers en alleenstaanden telefonisch contact zou opnemen. Daarnaast ijvert hij voor financiële steun voor wie moeilijk heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Volgens burgemeester Dirk Van Mechelen (Open VLD) is de gemeente Kapellen al bezig met zulke steunmaatregelen uit te voeren.

Volgens Namurois heeft de gemeente Kapellen op sociale media al heel wat initiatieven genomen om anderen te helpen in deze moeilijke tijden. “Waarvoor een dikke pluim. De meest kwetsbare inwoners zitten echter niet op sociale media. We dreigen contact te verliezen met een deel van de bevolking bij wie hulp het meeste welkom is. Daarom stel ik voor met alle zeventigplussers en alleenstaanden telefonisch contact op te nemen om de noden in kaart te brengen. Die kunnen dan doorgegeven worden aan Kapellen Helpt. Logistiek is dat een opdracht, maar ik denk dat dat met behulp van een deel van de administratie en vrijwilligers moet lukken. Aan de hand van die telefoontjes kan de gemeente een zicht krijgen op vereenzaming, waar dan op termijn initiatief voor genomen kan worden.”

Door de coronacrisis dreigt niet alleen een sociaal isolement, maar ook een financiële schuldenberg. “Zeker de meest kwetsbaren lopen een groot risico. Ik stel voor om vanuit het Sociaal Huis de mogelijkheid te geven aan de Kapellenaren om een tijdelijk overbruggingskrediet te voorzien voor zij die er nood aan hebben. Als we dat niet doen, gaan sommigen genoodzaakt zijn meer krediet op te nemen of facturen onbetaald te laten, waardoor schulden nog meer zullen toenemen. De kredietvrager moet uiteraard cijfers op tafel leggen. Op die manier krijgen we ook een beter inzicht in armoede in de gemeente, waaraan we ook in de toekomst aan moeten werken”, aldus Namurois

Brief met flyer

Op die voorstellen repliceert Van Mechelen dat die allebei vandaag de dag al gebeuren. “Vorige week hebben alle zeventigplussers een brief met een flyer in de bus gehad. Daarop zijn alle zorgen die we aanbieden inclusief vele nuttige telefoonnummers opgesomd. Het Sociaal Huis en het dienstencentrum houden nauw telefonisch contact met hun gebruikelijke bezoekers. Ook het Sociaal Huis draait op volle toeren: een geweldige instroom van verzoeken tot financiële hulp is merkbaar. We proberen die snel en positief af te handelen.”

Daarenboven benadrukt de Kapelse burgemeester dat de gemeente nog andere initiatieven genomen heeft. “Zo is er een crowdfunding opgestart voor onze voedselbank Oasis. Ook gebeurt een inzamelingsactie bezig voor laptops voor kansarme kinderen. Ondertussen hebben we er al ongeveer 45 beschikbaar.”